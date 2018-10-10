МИД Испании вызвал посла Венесуэлы
Министерство иностранных дел Испании вызвало посла Венесуэлы Марио Исеа из-за смерти оппозиционера Фернандо Альбана, которого подозревали в покушении на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Испания выразила озабоченность в связи с гибелью Альбана и потребовало от Венесуэлы провести независимое расследование его смерти.
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Как отмечается, МИД Испании также призвал Венесуэлу освободить всех политических заключенных.
Ранее в генпрокуратуре Венесуэлы заявили, что Фернандо Альбан совершил самоубийство.