Порошенко заявил о получении данных по «российскому вмешательству» в выборы на Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что получил информацию о том, что российская сторона якобы намеревается вмешаться в предстоящие на Украине выборы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Порошенко, он надеется, что ЦИК и спецслужбы страны обеспечат свободное волеизъявление граждан страны и окажут противодействие «российскому вмешательству».

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«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации, фальсификации и кибератаки», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что член Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России во вмешательстве в украинские выборы связаны с низким рейтингом нынешнего главы государства.