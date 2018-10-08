В Кремле подтвердили подготовку к визиту Ким Чен Ына

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердили подготовку к визиту главы КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

По его словам прорабатываются вопросы о сроках, месте и формате встречи президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи.

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«Вы знаете, что такое приглашение имеется у северокорейского лидера. В случае и когда детали такой поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее сообщение. Действительно, проработка сроков, места и формата такого визита прорабатывается», — сказал Песков.

Ранее президент Южной Кореи подтвердил намерение Ким Чен Ына посетить Россию.