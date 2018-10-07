Россия предложила Турции вместе защищать демократию в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером турецкого парламента Бинали Йылдырымом предложил объединить усилия двух стран и вместе отстаивать демократические принципы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает РИА «Новости».

Володин отметил, что в ПАСЕ входят 47 стран Совета Европы, но при этом «оказалось допустимым решение, которое лишает права голоса национальную делегацию», в связи с чем выступил за уставные формы регламентации в Парламентской ассамблее.

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Председатель Госдумы подчеркнул, что России и Турции нужно объединить усилия в парламентских структурах, в которые входят обе страны, чтобы «занимать общую позицию в отстаивании демократических принципов, прав национальных делегаций».

Ранее сообщалось, что в МИД Франции поддержали российско-турецкое соглашение по Идлибу.