На выборах в парламент Латвии подсчитали 100% голосов

Возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым партия «Согласие» по итогам подсчета всех бюллетеней получила 19,88% голосов избирателей, сообщается на сайте ЦИК Латвии.

Сообщается, что второе место заняла партия KPV.LV (14,25%), третье — Новая консервативная партия (13,59%), четвертым стало «Движение За!» (12,04%).

Ранее сообщалось, что на выборах в латвийский парламент лидирует партия «Согласие»под руководством мэра Риги Нила Ушакова, который многие годы выступает за улучшение связей с Россией, а также за право граждан Латвии получать образование на русском языке.