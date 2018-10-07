Источник назвал дату визита премьера Греции в Россию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас намерен посетить Россию 12 декабря текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах Греции.

Он отметил, что названная им дата является предварительной.

«Предварительная дата визита определена на 12 декабря. Премьер Греции надеется, что состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным», — сообщил источник.

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Он также добавил, что на 5 декабря запланировано заседание российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, в связи с чем определен ряд проектов сотрудничества в разных сферах экономики, которые будут вынесены на обсуждение.

В начале сентября Алексис Ципрас рассказал о том, что у него есть приглашение посетить Москву и встретиться с Путиным.