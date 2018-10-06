Климкин высказался об идее закрытия генконсульств России на Украине

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин в эфире канала «UA: Харьков» оценил идею закрытия генеральных консульства России на Украине.

По словам Климкина, Украина не намерена закрывать российские генконсульства на своей территории, так как это может привести к ответным мерам. При этом он отметил, что между странами в данный момент нет дипломатических отношений.

Реклама

«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным. Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — заметил Климкин.

Глава украинского МИДа также добавил, что на территории России в данный момент находятся около 3 млн украинцев, против которых периодически совершаются «провокации». Поэтому Украине следует опасаться закрытия своих генконсульств, так как в этом случае страна не сможет помогать своим гражданам, заключил Климкин.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные атаковали дипломатические автомобили России.