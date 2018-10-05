МИД Венгрии обвинил Киев в нарушении международных норм

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинские власти в нарушении существующих норм международного права после принятия закона об образовании в сентябре 2017 года, передает РЕН ТВ.

При этом дипломат подчеркнул, что Венгрия заинтересована в хороших отношениях с соседней страной, однако Киев делает все возможное, чтобы разрушить дружеские связи.

Реклама

«Украина нарушает существующие международные нормы с тех пор, как новый закон был принят в Раде. С тех пор это отражается на наших дипломатах, отражается на членах венгерского сообщества. Мы находим это неприемлемым», — сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также предположил, что агрессивная политика страны связана с «очень низким рейтингом» президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению Сийярто, хочет таким образом повысить свою популярность.

Министр напомнил, что Венгрия поддерживала евроинтеграцию Украины, однако со временем сотрудничество с соседом становится невозможным.