Наследному принцу Саудовской Аравии понравилось работать с Трампом
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что ему понравилось работать с американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Bloomberg.
Как отмечается, данное заявление бин Салман сделал после высказывания Трампа о том, что без военной поддержки Соединенных Штатов принц не продержится у власти «и двух недель».
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«Мне нравится работать с ним. Вы знаете, приходится принимать тот факт, что твой друг может сказать как хорошие, так и плохие вещи», — сказал Мухаммед бин Салман.
Принц также подчеркнул, что за все вооружение, которое США поставили в Саудовскую Аравию, страна заплатила, а не получила его бесплатно.
Ранее сообщалось, что МИД объявил о встрече Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.