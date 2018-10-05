Сенат США проголосовал за продвижение Кавано к финальному голосованию

Американский сенат проголосовал за продвижение предложенной президентом страны Дональдом Трампом на пост верховного судьи кандидатуры Бретта Кавано к финальному голосованию, передает Reuters со ссылкой на результаты голосования.

Сообщается, что за ограничение обсуждения кандидатуры Кавано и вынесение его утверждения на окончательное голосование проголосовал 51 сенатор, против — 49 сенаторов. Финальное голосование по кандидатуре пройдет в течение 30 часов после голосования.

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Сам президент США в своем твиттере написал, что гордится итогами голосования.

Ранее сообщалось, что Кавано оправдался после «эмоциональной» дачи показаний по обвинению в сексуальном харассменте.