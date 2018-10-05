В МИД не исключили визит де Мистуры в Москву в октябре

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов не исключил возможности визита в Москву спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, передает РИА «Новости».

По его словам, де Мистура может посетить Москву до конца октября текущего года.

«С де Мистурой, конечно, постоянный контакт поддерживается, и в Женеве он был, и в Нью-Йорке, и я не исключаю, что в любой момент он может подъехать (в Москву). Или подъедет в какое-то другое место, где будет встреча», — заявил Богданов.

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Он подчеркнул, что в Женеве, где находится российское постпредство в ООН, встречи проводятся регулярно, однако не исключил визита де Мистуры в Москву.

«Но если возникнет необходимость и потребность в его приезде в Москву вместе с его командой, то мы всегда рады его увидеть», — добавил Богданов.

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