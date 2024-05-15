Названа причина, почему футбол в России популярнее хоккея

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, объяснил, почему в России футбол по-прежнему популярнее хоккея, несмотря на гораздо большее число трофеев хоккеистов.

«Я люблю футбол! Хожу, само собой, на «Спартак», смотрю Лигу чемпионов, но не будем сравнивать эти два турнира, это неправильно. Как и неправильно сравнивать Континентальную и Национальную хоккейные лиги. Но мы приближаемся к уровню НХЛ. Надо еще больше медийки, чтобы люди понимали, что хоккей — интересный вид спорта», — рассказал форвард Legalbet.

Голдобин считает, что футбол проще в понимании для болельщиков, поскольку в хоккее игра проходит на значительно более высоких скоростях, а шайбу видно хуже, чем мяч. Кроме того, по мнению хоккеиста, на футбольных стадионах значительно больше мест для отдыха и развлечений болельщиков, чего пока не хватает хоккейным аренам, несмотря на шаги в развитии этого направления.

Голдобин в 67 матчах регулярного чемпионата отметился 78 (37+41) очками и попал в символическую сборную сезона КХЛ, став единственным отмеченным наградой игроком красно-белых.

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