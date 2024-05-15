«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм»

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» оказался сильнее лондонского «Тоттенхэма».

Встреча прошла в британской столице на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в присутствии 61 065 зрителей и завершилась уверенной победой команды под руководством Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0. Счет в матче на 51-й минуте игры открыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд, отличившийся с передачи бельгийского полузащитника Кевина де Брейне. На 91-й минуте игры Холанд оформил дубль, реализовав пенальти после фола испанского защитника «шпор» Педро Порро.

После этой победы «горожане» набрали 88 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая своего ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два балла. «Тоттенхэм» с 63 очками остался на пятой строчке и лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.

В последнем туре «Манчестер Сити» сыграет против лондонского «Вест Хэма». Игра пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум» 19 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.

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