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Пьяные российские туристы случайно утопили BMW в море

Пьяные российские туристы случайно утопили BMW в Черном море из-за фотосессии

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Артур Лебедев/РИА Новости

Российские туристы случайно утопили автомобиль BMW в Черном море, стремясь сделать красивые снимки на фоне волн. Согласно информации Telegram-канала Shot, около 11 часов утра группа мужчин после распитой чачи отправилась фотографироваться на Центральный пляж в Джубге.

Они решили поездить по линии прибоя для фотосессии. Однако их автомобиль застрял в песке, и им пришлось вытаскивать машину около двух часов.

В результате туристы лишились прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также они понесли значительные расходы на ремонт автомобиля.

До этого стало известно, что жительницу Подмосковья, которая, предположительно, была за рулем автомобиля «Вольво» в нетрезвом виде и утопила машину в огромной яме на дороге в Высоковске, оштрафуют и лишат прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.

Видео инцидента распространилось в соцсетях. После того, как девушка по имени Арина, предположительно, находившаяся за рулем, выбралась из машины, она уронила в яму с водой свой телефон, а затем и сама оказалась в яме.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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