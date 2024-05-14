МЗ РФ заявило, что список якобы запрещенных для водителей лекарств является информационным

Министерство здравоохранения России (МЗ) официально заявило, что опубликованный в соцсетях список лекарств, после применения которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит исключительно информационный характер. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

13 мая в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт.

Минздрав подчеркнул, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

При этом в ведомстве отметили, что применять подобные лекарства водителям не рекомендуется.

До этого россиянам рассказали, какие препараты должны быть в автомобильной аптечке.

Ранее лекарства от аллергии призвали внести в список запрещенных для водителей препаратов.