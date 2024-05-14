В Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Советскому спорту» заявила, что лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно ужесточить.

По ее мнению, необходимо делать упор на российских игроков в отечественном чемпионате.

«Спорт высших достижений необходимо поддерживать, не только футбол. Согласна, что легионеров должно быть значительно меньше в нашей стране», — заявила Журова.

В нынешнем сезоне РПЛ в заявке на турнир может находиться одновременно до 13 иностранцев. На поле могут выходить не более восьми иностранных игроков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» может увезти Константина Тюкавина из России.