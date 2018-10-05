Bloomberg: успех Макрона необходим Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон с момента, как в 2017 году вступил в свою должность, сделал немало смелых шагов, пишет агентство Bloomberg.

За год французский лидер модернизировал экономику, смягчив правила, действующие на рынке труда. Он снизил налоги для предпринимателей и сделал систему высшего образования более меритократичной, отмечает агентство.

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Новый бюджет его правительства включает самые крупные сокращения налогов, которые были введены во Франции более чем за десятилетие.

Тем не менее, общественность Франции не удовлетворена действиями Макрона. Его рейтинг одобрения в течение нескольких месяцев снижался, что грозило приостановить амбициозные планы президента по проведению реформ и ослабить его имидж в Европе, где он позиционирует себя как главного защитника либеральных ценностей.

Как отмечает агентство, для конкурентоспособности Франции, а также для будущего Европы жизненно важно, чтобы Макрон восстановил свою опору внутри страны. Для этого он должен прислушаться к критике стиля своего руководства и показать, что он готов учиться на своих ошибках.

Медленный прогресс от спорных реформ французского лидера был усугублен непредвиденными ошибками. Так, Макрон не спешил увольнять своего телохранителя, который попал на видео во время избиения протестующего на первомайской демонстрации в Париже. После он также делал оплошности в общении со своими избирателями. Например, безработного садовника, испытывающего трудности с поиском работы, Макрон упрекнул в том, что тот недостаточно старался. Все это сказалось на политическом капитале французского президента, констатирует Bloomberg.

Тем не менее, Макрону не следует усмирять свои амбиции реформатора, французскому лидеру следовало бы скорректировать стиль своего руководства и показать избирателям, что он понимает их, заключает Bloomberg.