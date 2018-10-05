Франция поддержала обвинения в кибератаках против России

Министерство иностранных дел (МИД) Франции выразило солидарность странам-союзникам, которые предположительно пострадали от российских кибератак. Заявление французского МИДа передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО.

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«Великобритания подверглась нескольким кибератакам, авторство которых было определено как Российская военная разведка (ГРУ). Нидерланды также объявили, что воспрепятствовали кибератаке в отношении информационных систем ОЗХО, расположенной в Гааге, и выслали четырех российских агентов», — говорится в сообщении французского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованные данные «вызывают тревогу». Также в МИДе отметили, что выражают солидарность странам, которые якобы пострадали от кибератак.

Официальная Москва отрицает факт кибератак и считает, что заявления о них являются «пропагандистской акцией».