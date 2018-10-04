Порошенко призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом последовать примеру сената США и признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом, передает УНН.

«Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что поднимал эту тему в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Ранее сообщалось, что сенат США признал голодомор на Украине геноцидом.