Порошенко призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом
Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом последовать примеру сената США и признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом, передает УНН.
«Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Порошенко.
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Глава государства подчеркнул, что поднимал эту тему в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.
Ранее сообщалось, что сенат США признал голодомор на Украине геноцидом.