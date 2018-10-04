МИД России назвал обвинения Нидерландов пропагандистской акцией

Министерство иностранных дел России заявило, что обвинения представителей министерства обороны Нидерландов в отношении России являются срежиссированной пропагандистской акцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Непонятно, на кого рассчитаны заявления, в которых граждане России обвиняются в попытках кибератак на ОЗХО», — говорится в сообщении.

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По мнению ведомства, обвинения в адрес России со стороны Нидерландов связаны с предстоящей сессией ОЗХО.

В МИД также отметили, что на пресс-конференции минобороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, которая «удерживает «лидерство» по числу абсурдных антироссийских выпадов».

Ранее сообщалось, что в ОЗХО прокомментировали попытку «российской кибератаки».