Politico: Макрон теряет позиции в своем правительстве

Менее чем за полтора года после вступления в должность президент Франции Эммануэль Макрон теряет контроль в своем правительстве, пишет Politico.

В частности, на прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жерар Колломб, который является одним из самых приверженных Макрону людей, объявил, что уходит в отставку. Французский министр покинет кабмин для того, чтобы баллотироваться на пост мэра Лиона. Уход французского чиновника от Макрона создает впечатление растущего беспорядка вокруг президента Франции, отмечает издание.

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Макрон сделал контроль в своем кабинете министров по принципу «сверху-вниз» частью политического бренда, однако его рейтинги сейчас почти настолько же низкие, как и у его предшественника на посту президента — Франсуа Олланда, пишет журнал.

При этом глава МВД Франции стал седьмым высокопоставленным чиновником, который покинул свой пост после прихода в мае 2017 года Эммануэля Макрона, добавляет издание.

За несколько недель до главы МВД — в августе в прямом эфире в отставку подал и министр окружающей среды Франции Николя Юло. Он объяснил свой уход разногласиями по вопросам экологической политики с главой Франции. Отставка в прямом эфире стала шоком и еще больше нанесла урон имиджу Макрона, пошатнув его стабильность, пишет Politico.

В 2017 году Макрон принял отставку министра обороны Франции Сильви Гулар. Помимо этого, французский лидер лишился еще одного соратника — бывшего главы своего избирательного штаба Ришара Феррана. Тем не менее, несмотря на бегство членов французского парламента, его рядовые члены партии по-прежнему демонстрируют сильную дисциплинированность, говорится в материале. Однако ущерб имиджа может сказаться на его планах возглавить кампанию в Европейский парламент на выборах в следующем году, заключает издание.