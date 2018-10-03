Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент отверг причастность Москвы к этому происшествию, но назвал при этом Скрипаля предателем и подонком.

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«Ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины. Он просто подонок, вот и все», — заявил Путин.

Он рассказал, что вокруг «дела Скрипалей» развернули целую информационную кампанию.

«Надеюсь, что это закончится, и чем быстрее это закончится, тем лучше», — подчеркнул Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Ранее Путин заявил, что инцидент с отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не является случаем применения боевого отравляющего вещества.