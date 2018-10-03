Путин внес законопроект об изменениях в статью УК об экстремизме

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Соответствующая запись опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, в статью предлагается внести изменения для исключения случаев уголовного наказания «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Предполагается, что попадающие под определение статьи действия будут уголовно наказуемы только в том случае, если совершившее их лицо привлекалось к административной ответственности за аналогичные действия в течение одного года.