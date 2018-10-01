DW: в Германии зафиксировали рост популистских настроений

В Германии заметен рост популистских настроений — такие результаты показывает исследование аналитического центра Bertelsmann Foundation, проведенное совместно с Берлинским центром социальных наук. Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, каждый третий избиратель в Германии симпатизируют популистской политике, пишет издание. Согласно результатам исследования 30,4% респондентов называют себя популистами. Еще 36,8% признают себя «частично популистами», сообщает газета. Этот процент по сравнению с результатами исследования в прошлом году увеличился на 3%.

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Между тем, количество респондентов, не причисляющих себя к последователям популистских идей, наоборот снижается. По результатам опроса 32,8% граждан Германии заявили, что не считают себя популистами. Этот показатель упал за год на 4.2 пункта, следует из исследования.

В опросе, который проводился в мае и августе, участвовали 3,4 тыс. респондентов.

Ранее большинство граждан ФРГ (56%) выступили за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель с занимаемой должности, писала немецкая газета Bild.