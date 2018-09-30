Лидер оппозиции заявил о провале референдума по переименованию Македонии

Глава крупнейшей оппозиционной македонской партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски заявил, что референдум о переименовании Македонии для вступления страны в НАТО и Европейский союз (ЕС) провалился. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно последним данным, в голосовании на референдуме приняли участие около 35% македонцев, 90% из которых поддержали переименование страны. При этом, по македонским законам, требуется 50% явка, чтобы результаты референдума были признаны.

Реклама

«Это — Македония. Здесь живут македонцы, наша идентичность — македонская, наш язык — македонский, наши предки — македонцы, такими же будут и наши будущие поколения… Народ сказан «нет» манипуляциям нынешней власти с НАТО и ЕС», — заявил Мицкоски.

Результаты референдума, посчитал Мицкоски, являются доказательством поражения премьера страны Зорана Заева и его политики.

Заев, в свою очередь, ранее заявлял, что референдум был успешным.