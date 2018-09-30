Порошенко заявил, что только Россия мешает размещению миротворцев в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что только Россия стоит на пути старта миротворческой миссии в Донбассе. Об этом он сказал в ходе выступления на праздновании 25-летия Национальной академии правовых наук в Харькове, которое публикует телеканал «112 Украина».

По его словам, прогресс в вопросе миротворческой в Донбассе упирается в «московский тупик».

Реклама

«Ключи от мира [в Донбассе] находятся не в Киеве, и не в Вашингтоне, и не в Брюсселе, и не в Берлине. Ключи от мира находятся в Москве», — сказал Порошенко.

Он также обвинил Москву в желании того, «чтобы не было украинцев». По словам украинского президента, сразу видно, «кто хочет мира, а кто хочет продолжения войны».

Ранее Порошенко заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция обладают общим видением миротворческой миссии на Донбассе.