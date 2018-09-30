МИД КНДР исключил разоружение без гарантий от США

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян не собирается разоружаться в одностороннем порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, КНДР не собирается разоружаться без доверия к США.

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Он также добавил, что разоружение Северной Кореи возможно только при наличии гарантий безопасности от США.

Ранее Ли Ён Хо заявил, что санкции не поставят Северную Корею на колени.

По его словам, санкции против КНДР лишь увеличат недоверие к США.