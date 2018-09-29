Глава МИД ФРГ рассказал о миссии ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что возможная миссия ООН в Донбассе может помочь в стабилизации режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ФРГ вместе с Францией, Россией и Украиной работает над реализацией минских соглашений.

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Он также добавил, что особое внимание уделяется мерам по стабилизации режима прекращения огня.

Маас подчеркнул, что на режим прекращения огня направлены «все усилия».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что применение силового сценария в Донбассе станет катастрофой для украинского народа.