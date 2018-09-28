На Украине подсчитали стоимость поездки Порошенко на Генассамблею ООН

На Украине подсчитали, во сколько обошлась поездка президента страны Петра Порошенко в США на Генассамблею ООН. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на данные, опубликованные на Едином портале использования публичных средств.

Согласно имеющейся информации, на авиаперелет украинского главы государства ушло 4,2 млн гривен (примерно $148 тыс.).

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Уточняется, что в ходе своего визита Порошенко принимал участие в общих дебатах Генассамблеи, заседании по вопросам миротворчества, а также встретился с представителями бизнеса США и украинской общины.

Ранее сообщалось, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. Отдых украинского президента стоит около $500 тыс. или 14 млн гривен. После соответствующего запроса администрация президента признала, что президент отдыхал на Мальдивах, и заверила, что глава государства задекларирует расходы на поездку.