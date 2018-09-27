В Кремле прокомментировали расследование о Боширове и Чепиге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько соответствуют действительности публикации о том, что подозреваемый в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, передает РИА «Новости».

«У нас нет каких-то других данных (по сравнению с озвученной ранее официальной позицией)», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, продолжают ли в Кремле настаивать на том, что Боширов является гражданским лицом.

«Это же, насколько я понимаю, такое неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует и соответствует ли оно действительности», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле продолжают опираться на данные, о которых сказал президент, а также на том, что было сказано самими россиянами.

Ранее Песков ответил на просьбу проверить информацию о Чепиге.