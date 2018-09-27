Помпео указал на «единственный путь» КНДР

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что «единственным путем» для КНДР являются дипломатия и денуклеаризация. Слова госсекретаря с обсуждения ситуации в Северной Корее с постоянными членами Совбеза ООН передает Reuters.

Помпео заявил, что если северокорейские власти не будут двигаться по этому пути, то их ждет «неминуемая» изоляция и усиление санкционного давления.

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«Санкции Совета безопасности должны решительно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся полной, окончательной и подтверждаемой денуклеаризации», — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона не имеют значения сроки денуклеаризации Северной Кореи.