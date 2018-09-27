В Совфеде оценили слова Порошенко о желании России «оккупировать» Азовское море

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов дал комментарий после того, как украинский президент Петр Порошенко приписал России желание «оккупировать» Азовское море. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, украинская сторона уже получила максимально возможную выгоду из своей антироссийской позиции. Он усомнился, что западные страны будут обострять конфронтацию с Россией. Морозов напомнил, что российское и украинское присутствие в Азовском море определяются правовыми механизмами.

Реклама

«Это бряцание ржавым оружием, попытка за остатки денег продать свою русофобию, но очень сомнительно, чтобы это товар высоко оплачивался и покупался», — сказал Морозов.

Он добавил, что разворачивание в Донбассе миссии для урегулирования конфликта в варианте Порошенко будет «карательной операцией».

Ранее Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявил о желании России «оккупировать» Азовское море. В связи с этим украинский президент призвал усилить санкции против Москвы.