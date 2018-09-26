Китай ответил на обвинения Трампа

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Китай не вмешивается во внутренние дела других стран.

Он также добавил, что принцип невмешательства является традицией внешней политики КНР.

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Ван И подчеркнул, что Китай отказывается принимать какие бы то ни было безосновательные обвинения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что КНР пыталась вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США.

По его словам, власти Китая работают против нынешнего правительства США.