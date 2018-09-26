Трамп заявил о готовности к встрече с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он готов встретиться с Мадуро, если тот захочет.

Он также добавил, что ситуация в Венесуэле является «позорной».

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Трамп подчеркнул, что США готовы к «любым вариантам» для разрешения данной ситуации.

Ранее Трамп заявил, что военные могут быстро свергнуть режим в Венесуэле.

Он также подчеркнул, что режим Мадуро опасен для народа Венесуэлы.