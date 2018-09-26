Путин намерен посетить Францию

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин нацелен на участие в празднованиях окончания Первой мировой войны в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин планирует посетить столицу Франции 11 ноября.

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Он также добавил, что данный вопрос рассматривается в «позитивном контексте».

Ранее посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что в Париже надеются, что Путин примет приглашение посетить страну в ноябре.

По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон также рассчитывает на визит Путина.