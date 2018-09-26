Ушаков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа в Париже

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что в данный момент не ведется «конкретной подготовки» новой личной встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа в Париже. Слова Ушакова передает РИА «Новости».

«Какие-то конкретные мероприятия, конкретные встречи в Париже еще пока не проговариваются», — сказал Ушаков.

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Он отметил, что в данный момент неизвестно точное количество участников мероприятий по случаю 100-летия Первой мировой войны в Париже, хотя, по его словам, есть информация, что «чуть ли не 50 или более руководителей приедут [в столицу Франции]».

«Конкретной подготовки не ведется», — заключил Ушаков и добавил, что еще есть время для того, чтобы организовать встречу лидеров стран.

Ранее Пескова спросили о возможной новой встрече Путина и Трампа.