Кириенко не верит, что людей заменят машины

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко не считает, что людей в будущем заменят машины. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я категорически не верю в тезис о том, что люди будут не нужны, и их заменят машины. У людей появятся новые задачи», — заявил Кириенко, выступая на открытии олимпиады «Я профессионал» в ходе дискуссии о будущем инженеров.

Ранее сообщалось, что доставленный на Международную космическую станцию (МКС) робот «Саймон», предназначенный для помощи и общения с экипажем МКС, приступил к работе. По имеющейся информации, у «Саймона» есть собственные лицо и голос. В настоящее время он «осваивается» на МКС, учится узнавать космонавтов и собирает кубик Рубика.Ожидается, что он поможет снизить уровень стресса и общую нагрузку от работы.