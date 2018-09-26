Абэ назвал мирный договор с Россией необходимым для процветания Северо-Восточной Азии

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией создаст фундамент для мира в Азии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Абэ, Россия и Япония в настоящее время пытаются решить проблему, которая насчитывает 70 лет. Он подчеркнул необходимость решения вопроса о заключении мирного договора и анонсировал новую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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«Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная Азия получит еще более прочный краеугольный камень для своего мира и процветания», — сказал Абэ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объяснимым то, что для формулирования японской стороной позиции по заключению мирного договора без условий понадобится время.