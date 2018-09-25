Мадуро обвинил три страны в помощи организации покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительства Чили, Колумбии и Мексики оказывали помощь террористам, которые совершили на венесуэльского лидера нападение с использованием беспилотников в начале августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Страны отрицают свою причастность к атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов с взрывчаткой во время военного парада, отмечается в материале. Недавно Мадуро представил видео, на котором Хенриберт Ривас — один из организаторов нападения на венесуэльского лидера — рассказал о вербовке и добавил, что ему обещали убежище в посольстве Чили в Каракасе. После этого Риваса должны были тайно доставить в мексиканское посольство, а затем в колумбийское, после чего доставить через границу в Колумбию, сообщает агентство.

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Как сообщается, Мадуро рассказал, что у Венесуэлы есть «убедительные детали», говорящие об участии чилийских, колумбийских и мексиканских дипломатов, которые покрывали организаторов террористической атаки.

Мадуро не предоставил доказательств указанной им роли посольств в организации нападения, говорится в материале. Между тем, оппозиционеры отмечают, что венесуэльский лидер зачастую проводит необоснованные обвинения против иностранных государств, занимающих диаметрально противоположные идеологические позиции, добавляет агентство.

Ранее сообщалось о новых задержанных по подозрению в нападении на Мадуро.