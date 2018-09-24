Нетаньяху в беседе с Путиным отверг обвинения по Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в достоверности израильской версии гибели российского Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского кабмина.

По данным агентства, Нетаньяху обвинил армию Сирии и Иран в гибели Ил-20.

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Как отмечается, Нетаньяху считает, что «агрессия Ирана» подрывает стабильность в Сирии.

Ранее сообщалось, что Путин и Нетаньяху снова обсудили сбитый в Сирии Ил-20.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, погибли 15 военнослужащих. Минобороны России объяснило инцидент провокациями со стороны израильских истребителей и возложило ответственность за крушение самолета на Израиль.