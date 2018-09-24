Путин и Нетаньяху снова обсудили сбитый в Сирии Ил-20

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20.

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Как отметили в Кремле, стороны продолжили обсуждение обстоятельств трагедии с учетом того, что данные израильских военных об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны.

«Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин акцентировал, что решения России по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО «адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию.

Путин также обсуждал с Нетаньяху сбитый в Сирии Ил-20 18 сентября.

По версии Минобороны, из-за провокационных действий израильских истребителей, которые наносили удары по территории Сирии, сирийские ПВО пустили ракету по российскому самолету Ил-20. В результате самолет потерпел крушение, 15 российских военнослужащих погибли.