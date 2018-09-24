В Раде призвали Порошенко прокомментировать сообщения об офшорах

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Чумак сообщил в фейсбуке о письме, которое передал президенту Украины Петру Порошенко с требованием прокомментировать сообщения о наличии у него незадекларированного имущества и средств в офшорах.

По словам депутата, вместе с Уголовным кодексом, который он подарил президенту, он также передал ему лично письмо, которое подписали 40 народных депутатов, «в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко».

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В письме содержится просьба к Порошенко подтвердить или опровергнуть информацию, о наличии у него незадекларированного имущества, средств в офшорах, а также о различных видах бизнеса в России.

Ранее сообщалось, что на Украине подсчитали число осужденных за коррупцию людей.