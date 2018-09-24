Трамп поддержал обвиняемого в домогательствах кандидата в Верховный суд США

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Кавано является «замечательным человеком».

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Он также добавил, что «полностью поддерживает» его кандидатуру.

Трамп подчеркнул, что обвинения против Кавано «политические».

Ранее СМИ сообщили, что Бретта Кавано обвинили в еще одном сексуальном домогательстве.

Как отмечалось, Кавано в домогательствах обвинила Дебора Рамирез.