Пушков прокомментировал высказывание Хейли об уходе Асада
Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал высказывание постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста является «вопросом времени».
По мнению сенатора, уход самой Хейли, и госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, и американского президента Дональда Трампа тоже является вопросом времени.
«Хейли назвала уход Асада «вопросом времени». Так и уход самой Хейли, и Помпео, и Трампа — тоже вопрос времени», — сказал Пушков.
Также он напомнил о том, что еще бывший президент США Барак Обама предрекал уход Асада со своей должности.
«И, кстати, ей надо вспомнить Обаму, который еще в 2012 заявил, что дни Асада сочтены. Теперь Хейли может считать дни Асада на пару с Обамой. Как долго — вопрос времени», — добавил Пушков.
Ранее сообщалось, что постпред США при ООН приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу.
Хейли назвала уход Асада «вопросом времени». Так и уход самой Хейли, и Помпео, и Трампа - тоже вопрос времени. И, кстати, ей надо вспомнить Обаму, который ещё в 2012 заявил, что дни Асада сочтены. Теперь Хейли может считать дни Асада на пару с Обамой. Как долго - вопрос времени.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 сентября 2018 г.