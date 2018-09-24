Пушков прокомментировал высказывание Хейли об уходе Асада

Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал высказывание постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста является «вопросом времени».

По мнению сенатора, уход самой Хейли, и госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, и американского президента Дональда Трампа тоже является вопросом времени.

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«Хейли назвала уход Асада «вопросом времени». Так и уход самой Хейли, и Помпео, и Трампа — тоже вопрос времени», — сказал Пушков.

Также он напомнил о том, что еще бывший президент США Барак Обама предрекал уход Асада со своей должности.

«И, кстати, ей надо вспомнить Обаму, который еще в 2012 заявил, что дни Асада сочтены. Теперь Хейли может считать дни Асада на пару с Обамой. Как долго — вопрос времени», — добавил Пушков.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу.