На выборах главы Хабаровского края сменился лидер

После обработки 10,1% протоколов во втором туре выборов губернатора Хабаровского края сменился лидирующий кандидат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

По последним данным, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набирает 66,10% голосов, а его соперник — действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — набирает 31,79%.

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Ранее подсчет менее 1% протоколов демонстрировал лидерство Шпорта.

Голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края завершилось в 20.00 по местному времени (13.00 мск).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вторых туров выборов губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области.