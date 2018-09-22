Медведчук рассказал о последствиях запрета на «русскоязычный культурный продукт»

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук полагает, что изданный в Львовской области Украины запрет на «русскоязычный культурный продукт» окончательно расколет страну. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Медведчука, эффект от введения запрета будет «прямо противоположный» ожидаемому. Он также подчеркнул, что данный мораторий нарушает права русскоязычного населения Украины, противоречит международным нормам и конституции страны.

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«А распространение такой практики на всю страну, как это предлагается в обращении к Верховной раде, сделает невозможной реинтеграцию Донбасса и окончательно расколет Украину», — добавил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Львовский областной совет остановил ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».