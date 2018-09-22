Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным политическое взаимодействие и украинскую тематику, передает БелТА.

Он рассказал, что президенты в формате один на один обсуждали политические вопросы, взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшее строительство Союзного государства.

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«Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что планиркет продолжить обсуждение на саммите СНГ и на Форуме регионов Белоруссии и России.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что России и Белоруссии необходимо доурегулировать ряд вопросов.