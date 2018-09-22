В МИД Венгрии призвали обсудить антироссийские санкции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что Евросоюзу следует обсуждать вопрос сохранения или отмены санкций в отношении России, а не автоматически продлевать их. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, передает РИА «Новости».

По мнению Сийярто, при принятии решения относительно санкций странам ЕС нужно оценить, насколько они оказались эффективны.

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«Мы четко обозначили необходимость диалога, честного и прямого обсуждения, были ли санкции успешными или нет. Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения?», — сказал Сийярто.

Как утверждает глава МИД Венгрии, прежде чем принять решение о будущем антироссийских санкций, ЕС следует дать ответы на эти вопросы.

Ранее сообщалось, что Венгрия пригрозила оставить Украину без ЕС.