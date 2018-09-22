Климкин разглядел интерес России к Закарпатью

Глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что Россия применит «гибридные методы» в Закарпатье. Об этом он сказал в интервью Радио НВ, пишет «Европейская правда».

По словам министра, Закарпатье — очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. Климкин добавил, что в нем нужно проводить собственную «логику поведения с национальными меньшинствами».

Реклама

Глава МИДа предположил, что ситуацию в Закарпатье может использовать в свою пользу Россия.

«Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов. Нужна последовательная и четкая политика в отношении всех этих регионов», — заключил Климкин.

Ранее в Закарпатье разгорелся скандал в связи с тем, что консульство Венгрии тайно выдавало местным жителям венгерское гражданство.