NYT: один из инициаторов «российского дела» обсуждал отстранение Трампа

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн секретно записывал президента США Дональда Трампа в Белом доме для того, чтобы продемонстрировать хаос в администрации главы государства, а также участвовал в обсуждении отстранения главы государства от занимаемой должности в соответствии с 25-й поправкой в конституцию США, передает The New York Times.

Данная поправка предполагает регламент установления временной недееспособности президента США. Согласно 25-ой поправке, власть на территории Соединенных Штатов может взять вице-президент США в случае досрочного прекращения полномочий президента США.

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Сообщается, что Розенстайн рассказывал о записи разговоров президента США сотрудникам минюста США и ФБР.

Ранее экс-сотрудница Трампа рассказала о секретном хэштеге для сигналов о его «сумасшествии».